CDA: D66-plan verkoop KLM-aandelen ’losse flodder’

Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte zou het KLM vooral helpen als de Franse staat zich terugtrekt uit het bedrijf, zo schrijft hij in een opiniestuk in het FD. Zonder staatseigendom en mogelijke overheidssteun in het vooruitzicht zouden de Franse pilotenbonden zich koest houden, wat in het belang is van KLM. En om de Fransen over de streep te trekken, zouden Nederland en Frankrijk moeten afspreken om samen hun aandelenpakketten te verkopen. Bovendien kan Nederland volgens Paternotte met de eigen aandelen nu toch ’vrijwel niets’.

Reactie CDA

Het CDA verwijst die suggestie echter linea recta naar de prullenbak. „Wij zien de toekomst van KLM toch echt anders”, reageert CDA-Kamerlid Erik Ronnes mede namens zijn partijgenoot Mustafa Amhaouch, die donderdag bij het luchtvaartdebat het woord voert.

„Dit soort losse flodders zal de onrust bij KLM niet ten goede komen”, aldus Ronnes. En hij voegt toe: „Laten we vooral aansturen op versterking van onze luchtvaartmaatschappij.”