Vulkaan Kilauea blijft vuur spuwen

Na zes weken van verhoogde activiteit zijn er nog altijd geen voortekenen dat Kilauea tot bedaren komt. De Amerikaanse geologische dienst zei dat de eruptie ook nu gepaard ging met een aardbeving. Deze had een kracht van 5,4. Dat is sinds de eerste explosie op 3 mei eerder regel dan uitzondering. Het fenomeen wordt veroorzaakt door wegstromend magma in het binnenste en verschuiving van ondergrondse lagen.

Op de flanken van de berg zijn tal van scheuren ontstaan, waaruit langzaam maar gestaag lava loopt. De actiefste, ’spleet 8’ genaamd, gaat onverminderd door het uitstorten van vulkanisch materiaal in de Kapoho-baai. Daar hangt een gevaarlijke mist van zoutzuur wanneer de lava in aanraking komt met het zeewater.