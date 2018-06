Meer vrouwen bij de brandweer

Procentueel is het aantal vrouwen hiermee sneller gestegen dan het aantal mannen, dat met 1 procent toenam. Ondanks de stijging blijven vrouwen veruit in de minderheid bij de brandweer. De regio Hollands-Midden heeft met 8,7 procent de meeste vrouwelijke brandweerlieden. Rotterdam-Rijnmond is hekkensluiter met 2,4 procent.

Uit de cijfers blijkt verder dat begin dit jaar 24.300 mensen bij de operationele dienst van de brandweer, dus de ongeval- en brandbestrijding, actief waren. Dat zijn er bijna driehonderd meer dan een jaar eerder.