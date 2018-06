’Veel vmbo’ers voelen zich onveilig’

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Slechts de helft (56 procent) van de leerlingen op het vmbo voelt zich veilig op school. In het praktijkonderwijs is dit zelfs minder dan de helft (48 procent), meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op basis van eigen onderzoek. Daarmee is de sfeer in de afgelopen twee jaar niet verbeterd.