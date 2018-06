VN veroordeelt geweld Israël tegen Palestijnen

De Algemene Vergadering nam een resolutie aan met 120 stemmen voor en acht tegen. 45 landen onthielden zich van stemming. De resolutie was ingediend door Algerije, Turkije en Palestina. Eerder deze maand werd een vergelijkbare resolutie in de VN-Veiligheidsraad tegengehouden met een veto van de Verenigde Staten.

Ruim 120 Palestijnen zijn sinds 30 maart omgekomen door geweld van Israëlische troepen bij grensprotesten in Gaza. Het grootste aantal doden viel op 14 mei, de dag waarop de Verenigde Staten hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsten.

In de resolutie werd Guterres verzocht binnen 60 dagen verslag uit te brengen „over manieren en middelen om de veiligheid, bescherming en het welzijn van de Palestijnse burgerbevolking onder Israëlische bezetting te waarborgen, met inbegrip van aanbevelingen betreffende een internationaal beschermingsmechanisme.”

De tekst veroordeelt ook de raketten die vanuit Gaza zijn afgevuurd op gebieden waar Israëlische burgers wonen. Hamas werd niet genoemd. „Deze resolutie laat zien dat politiek de drijvende kracht is. Het is totaal eenzijdig. Er wordt met geen woord gerept over de Hamas-terroristen die routinematig het geweld in Gaza op gang brengen”, zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley voor de stemming.