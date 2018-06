Streekvervoer regio’s Almere en Zaandam plat

Archieffoto (2017) van een bus in Almere, waar vandaag geen streekvervoer is. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - In delen van Noord-Holland en Flevoland rijden donderdag geen streekbussen. De actie is onderdeel van de estafettestakingen voor een betere cao die de afgelopen weken steeds in een ander deel van het land plaatsvonden. De staking treft donderdag reizigers in de regio’s Zaandam en Almere die gebruikmaken van het streekvervoer van Connexxion, Keolis en EBS.