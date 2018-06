Gênant: Rechtszaak om 8 eurocent

Nee, dit is geen verlate 1 aprilgrap. Dit is bloedserieuze rechtspleging in Nederland.

Mevrouw Timmermans heeft een website, en deze website wordt in de lucht gehouden door internetbedrijf Mijndomein. Daar krijgt mevrouw Timmermans een rekening van 9 euro voor, maar die laat zij enkele maanden onbetaald liggen. Uiteindelijk maakt ze het bedrag na diverse betalingsherinneringen en aanmaningen alsnog over. Maar dat is te laat. Mijndomein heeft inmiddels gerechtsdeurwaarder LAVG ingeschakeld, die mevrouw Timmermans dagvaardt. Hierdoor stond ze vorige week voor de rechter.

Incassokosten geschrapt

Tijdens de rechtszaak wordt nog wat gekibbeld over de vraag of Mijndomein de rekening wel naar het juiste adres heeft gestuurd. Vervolgens moppert rechter Carla van Oosten-Smaalen dat gerechtelijke procedures niet bedoeld zijn voor de inning van zeer geringe bedragen „mede gelet op de belasting van het gerechtelijk systeem.” Dan schrapt zij de in rekening gebrachte incassokosten, omdat die niet in verhouding staan tot de inmiddels betaalde rekening van 9 euro.

En uiteindelijk gaat de rechter over tot veroordeling van mevrouw Timmermans „tot betaling aan Mijndomein van 0,08 euro aan rente” over de te laat betaalde rekening.

Mijndomein wilde gisteren niet uitleggen waarom zij voor een paar cent naar de rechter stapte.

Rob de Haan van Verkoopjevordering.nl werkt dagelijks met het opeisen van openstaande rekeningen, en heeft wel commentaar op de rechtszaak. „Nog los van de vraag of het commercieel gezien handig is om tegen eigen klanten voor zo’n absurd bedrag te procederen, zet je het hele rechtssysteem hiermee voor schut”, reageert hij verontwaardigd. En over de beweegredenen van de deurwaarder heeft De Haan ook wel een idee: „Het lijkt er hier meer op dat het vorderen van de incassokosten een verdienmodel op zich is geworden.”

Check hier de uitspraak.