Oranje zonder franje: koning staat er alleen voor in Oost-Europa

Koning Willem-Alexander deelt normaal met zijn vrouw de schijnwerpers, maar nu komt het allemaal op hem aan. Ⓒ ANP

Tijdens de drie staatsbezoeken aan de Baltische staten deze week moet de koning het alleen doen. Na het overlijden van haar zus Inés besloot koningin Máxima om nog even in Argentinië te blijven en zich af te melden in Letland, Estland en Litouwen. Plichtsbesef zou de koning er toe hebben gebracht zelf wel te gaan. Maar dat is niet altijd even makkelijk.