Massaal protest tegen ’Noord-Macedonië’

De leiders van Griekenland en Macedonië bereikten dinsdag een compromis over de naamkwestie. Beide landen liggen al jaren in de clinch over de naam Macedonië. Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft.

De Macedonische premier Zoran Zaev zei dinsdag dat zijn land zal worden omgedoopt tot Republiek Noord-Macedonië. Dat moet de weg vrijmaken voor de toetreding tot de NAVO en de EU. President Gjorge Ivanov weigert echter akkoord te gaan. „Mijn positie is definitief en ik zal niet door de knieën gaan voor druk, chantage of dreigementen”, verkondigde hij op een persconferentie. „Ik zal zo’n schadelijke overeenkomst niet steunen of ondertekenen.”