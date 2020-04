De zon komt weer volop terug

De buienkans is tijdens Dodenherdenking groter dan op Bevrijdingsdag. Met een beetje geluk geluk blijft het op 5 mei droog. De dagen erna blijft het waarschijnlijk droog en zal de zon flink gaan stralen.

De temperatuurverwachting is, volgens Weeronline, nog wat onzeker met waarden tussen 12 en 18 graden. Later in de week kan de temperatuur regionaal oplopen tot ruim 20 graden.

De komende dagen kunnen we de paraplu het beste nog even in de aanslag houden. Vooral op vrijdag en zaterdag belooft het een natte bedoening te worden met flinke buien. Daarbij wordt ook onweer en hagel verwacht.

De meeste en felste buien vallen in het binnenland. De westelijke kustregio’s krijgen de zon wel geregeld te zien en blijft het vooral in de middag vaak droog. De temperatuur stijgt naar 12-15 graden en dat is duidelijk lager dan wat gebruikelijk is begin mei. De matige tot vrij krachtige westenwind maakt het er voor het gevoel niet beter op.

Zondag schijnt vaker de zon en blijft het, op een lokale bui in de oostelijke helft van Nederland na, droog. Met een temperatuur van 14 tot 18 graden is dan weer goed toeven in de tuin of op het balkon.