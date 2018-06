Springen of liggen in vallende lift?

Bij het ongeval in Limburg kwam woensdag een man om het leven toen een lift in het voormalige Sphinx gebouw zes verdiepingen naar beneden viel.

De kans dat je ook daadwerkelijk sterft in een lift die een vrije val maakt, is 1 op 650.000.000, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De grootste mythe is dat je overlevingskans groter is als je springt op het moment dat de lift de grond raakt.

Het Amerikaanse onderzoekscentrum MIT heeft dat onderzocht en concludeert dat dat nauwelijks effect heeft. Een vallende lift haalt al snel zo’n hoge snelheid dat je sprong bijna niets compenseert.

Wil je een val met de lift overleven, dan is er maar één effectieve techniek: ga liggen. Met je armen en benen uitgespreid en in het midden van de lift. Zo verspreid je de impact van de val over je hele lichaam, waardoor je minder schade oploopt dan wanneer de hele schok opgevangen wordt door je voeten.

Heb je bagage bij je? Leg die dan onder je om een ’kreukelzone’ te creëren die de schok helpt op te vangen.