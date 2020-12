Drie arrestaties om dreiging fruitbedrijf Hedel

De drie, zo liet het Openbaar Ministerie Oost-Nederland dinsdagmiddag weten, zijn op 22 december opgepakt. Dat zou volgens bronnen van deze krant in de buurt van Hilversum zijn geweest. In vertrouwelijke stukken uit het onderzoek naar een forse reeks intimidaties tegen het fruitbedrijf, blijkt dat er een aanslag zou worden voorbereid op een woning van een familielid van de eigenaren van het bedrijf. Die worden al een jaar lang afgeperst en bedreigd na de onderschepping van een partij cocaïne in het bedrijf begin vorig jaar. Ook vonden er aanslagen plaats op woningen van medewerkers en oud-medewerkers.

„Op dinsdag 22 december zijn drie arrestaties verricht in relatie tot een dreiging. Onderzoek moet uitwijzen wat de betrokkenheid van de verdachten bij deze incidenten is geweest, en of die verband houden met dreiging rond een bedrijf uit Hedel. In totaal zitten drie van de vijf mannen nog vast. In het belang van het onderzoek is informatie over de aanhoudingen niet eerder naar buiten gebracht. Om die reden ook zullen op dit moment niet meer details worden verstrekt”, zo schrijft het OM in een bericht. De advocaat van de eigenaren van De Groot Fresh Group bevestigde dinsdagochtend aan deze krant al dat er aanhoudingen zijn verricht voor de geplande aanslag.