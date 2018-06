Militair overleg Noord- en Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse majoor-generaal Kim Do-gyun (links) shakes en de Noord-Koreaanse generaal An Ik-san. Ⓒ EPA

PANMUNJOM - Voor het eerst in meer dan tien jaar tijd zijn Noord- en Zuid-Koreaanse militairen met elkaar in overleg gegaan om te praten over ontspanning. Het overleg is aan de grenspost van Panmunjom. De officieren praten over ontspanning langs de vrijwel hermetisch afgesloten grens die dwars door het schiereiland loopt sinds de Koreaanse oorlog (1950-1953) 65 jaar geleden met een wapenstilstand eindigde.