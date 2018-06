Drie doden bij klif Beachy Head ’niet gelinkt’

De gevallen hebben volgens de politie namelijk niets met elkaar te maken. De kustwacht en de politie vonden gisteren in korte tijd drie lijken op het strand, aan de voet van het bij toeristen populaire Beachy Head. Ze waren stuk voor stuk 160 meter naar beneden gevallen.

De eerste die werd gevonden is een 58-jarige man uit Londen. De tweede was een vrouw. Zij zou al langere tijd in het water gelegen hebben. Kort daarop werd de derde aangetroffen, het zou ook om een man uit Londen gaan. De politie van Sussex zegt dat er geen link is tussen de drie en dat er ook geen verdachte omstandigheden zijn.

De wereldberoemde kliffen zijn vaak het toneel van zelfmoordacties.

Beachy Head trekt jaarlijks honderdduizenden toeristen die willen genieten van het spectaculaire uitzicht op de rand van de hoge krijtrotsen.