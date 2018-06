Donkere Nederlander die door ex-miss België met 💩 werd omschreven wil geld zien

Ⓒ Instagram / Het Nieuwsblad

BRUGGE - Een Nederlandse man heeft woensdagmorgen in de Belgische rechtbank 20.000 euro geëist van ex-miss België Romanie Schotte (20) omdat zij hem in 2016 op Instagram in een reactie met de lachende poepemoji omschreef. Volgens de donkere Nederlander, die woont in Anderlecht, gaat het om racisme en een schending van zijn portretrecht. „Hij wordt sindsdien herkend op straat en uitgelachen door zijn vrienden”, aldus zijn advocaat.