Moskeegangers vermoord met groot mes bij Kaapstad

Deze afbeelding werd verspreid door persbureau’s na het incident. Op de foto zou de dader te zien zijn. Ⓒ AFP

MALMESBURY - Een man heeft in een moskee in het Zuid-Afrikaanse Malmesbury met een groot mes op gelovigen ingehakt en twee mensen vermoord voor de politie hem doodde. Het is volgens plaatselijke media niet bekend wat de dader bewoog. Hij begaf zich voor hij de steekpartij begon onder de gelovigen en leek zich ook voor te bereiden op een gebed.