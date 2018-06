Column: Hanneke

Kiezen voor ondernemerschap is niet vanzelfsprekend. Er zijn talloze horden, belemmeringen en risico's. Toch zijn er mensen die het aandurven. Managers die het bedrijf waar ze werken overnemen of mensen die uit het niets een bedrijf op zetten. Zoals Hanneke die een borduurstudio heeft overgenomen. Ze werkte jarenlang in de commercie en zegde haar baan op. Met een microkrediet van Qredits wist ze een borduurstudio over te nemen en dit bedrijf van een eenmanszaak uit te bouwen tot goedlopend bedrijf met zeven medewerkers.

Ondernemers zien kansen en zetten alles op alles om dat te realiseren. Het enthousiasme, de passie en het lef van ondernemers, daar moet Nederland het van hebben. Ondernemers leveren een grote bijdrage aan de economie en samenleving. Laten we dit koesteren en blij zijn dat er Hanneke's zijn.