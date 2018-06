LIVE: ’Holleeder niet achter moord op Cor van Hout’

Verslaggever Saskia Belleman volgt de zaak live. Haar tweets lees je onder aan dit artikel.

Janssen heeft die scenario’s in een uitgebreid pleidooi over het voetlicht gebracht. Met dat pleidooi wil hij bereiken dat de rechtbank het voorarrest van Holleeder in het kader van de moordzaak-Van Hout opheft. Dat betekent niet dat Holleeder vrij zou komen; hij zit vast op verdenking van meerdere criminele afrekeningen. De rechtbank werkt die zaken in een proces van vele maanden per stuk af.

Het Openbaar Ministerie komt op 26 juni met een reactie op Janssens pleidooi.

Het dossier-Van Hout/Ter Haak kent een lange voorgeschiedenis, ook omdat er in 1996 en 2000 al aanslagen op het leven van Van Hout werden gepleegd. Politie en justitie hebben in die zaken wel verdachten in het vizier gehad, maar ze zijn formeel onopgelost gebleven. Janssen betoogde dat de criminelen Sam Klepper en John Mieremet verantwoordelijk zijn geweest voor de aanslag in 1996. Klepper en Mieremet werden in respectievelijk 2000 en 2005 geliquideerd.

De voorgeschiedenis kenmerkt zich, aldus Janssen, door een „ongelooflijk ingewikkelde wisselwerking in het criminele milieu.” De raadsman probeerde daar in zijn pleidooi een lijn in aan te brengen. Een groot aantal criminele namen passeert daarbij de revue.