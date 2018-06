Bewuste sabotage: tweede medewerker corps Oost-Nederland ontslagen

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie startte een onderzoek naar de medewerker nadat het vermoeden was ontstaan dat hij bewust informatie verkeerd vastlegde in de politiesystemen. Dit onderzoek is nu afgerond. De vermoedens zijn bevestigd en de conclusie is daarom dat er inderdaad sprake was van ernstig plichtsverzuim. Dit was voor de leiding van de eenheid Oost-Nederland reden om de medewerker te ontslaan.

De andere medewerker wiens ontslag maandag is bekendgemaakt, werd verdacht van het raadplegen van de politiesystemen voor privédoeleinden en „een gebrek aan transparantie in de verantwoording van zijn handelen.” De medewerker was eerder al voorwaardelijk ontslagen, maar ging in de proeftijd van drie jaar opnieuw in de fout, liet de politie weten.

De identiteit van de twee is niet bekendgemaakt. Volgens het korps gaat het om twee op zichzelf staande gevallen.