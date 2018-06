Motorrijder dood door ongeluk A59 bij Vlijmen

Ⓒ Persbureau Midden Brabant

VLIJMEN - De A59 (Waalwijk-Den Bosch) is ter hoogte van Vlijmen afgesloten na een ongeval dat een motorrijder het leven kostte. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De motorrijder is volgens de politie Oost-Brabant gevallen en daarbij om het leven gekomen.