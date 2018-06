Ouders dood meisje na 31 jaar achterhaald

Wegwerkers vonden in augustus 1987 in een greppel langs de snelweg A10, niet ver van het beroemde kasteel van Chambord, het in een deken gewikkelde lijk van een meisje. Ze was volgens onderzoekers tussen de drie en vijf jaar oud en slechts enkele uren voor ze werd gevonden overleden. Haar lichaam toonde talrijke tekenen van eerdere verwondingen, breuken en brandwonden. De politie gaat er daarom van uit dat ze jarenlang zeer ernstig is mishandeld en dat ze daar uiteindelijk aan is bezweken.

’De onbekende van de A10’

De Franse politie en tal van media en instellingen hebben meer dan eens een vergeefse zoekactie naar familie ondernomen. Het meisje is als „de onbekende van de A10”’begraven. De politie bracht haar DNA eind vorig jaar toevallig in verband met een arrestant die vermoedelijk haar broer is. Dat heeft na nog wat maanden speurwerk dinsdag ten noorden van Parijs geleid tot de arrestatie van de ouders.