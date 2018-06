’De zwakke knieën van premier Rutte’

Zijn liefdesverklaring van afgelopen woensdag laat daar geen onduidelijkheid over. Waar om ons heen in vrijwel alle EU-landen de anti-Europartijen de macht grijpen, probeert onze premier uit alle macht de infantiele kleuterklas met incapabele politici bij elkaar te houden.

Volgens onze premier moet de EU de migratie beter aanpakken. Hij zegt dus niet stoppen. En door dit zwakkeknieënverhaal kan iedereen in de EU er zelf van maken wat hij of zij wil en gaat er geen oplossing komen.

Trump is zakelijk, niet politiek correct en dus onhandelbaar. En daarom haalt onze premier in zijn speech keihard uit naar de VS. Trump speelt een slim zakelijk spel waardoor de Chinezen, Zuid-Koreanen en Indiërs al een slimme zakelijke deal gemaakt hebben over de importheffingen. .

Waar de president van de VS op komt voor de eigen onderdanen en economie geeft onze premier niets om Nederlanders, niets om Nederland. Namens mij en vele anderen heeft onze premier in ieder geval niet gesproken.

Peter de Quaack, Vlissingen