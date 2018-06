Geen seks met buitenlandse mannen, waarschuwt Russin

Tamara Pletnyova is voorzitter van het comité voor Familie, Vrouwen en Kinderen van het Russische Lagerhuis. Ze waarschuwt woensdag tegenover radiostation Govorit Moskva voor een wildgroei aan alleenstaande moeders en kinderen van een buitenlandse man – die met de noorderzon vertrekt, zo tekent RadioFreeEurope op.

Als vrouwen toch zwanger zouden raken, moet de vader ’van hetzelfde ras’ zijn. „Als het een ander ras is, maakt dat het alleen maar erger”, zei Pletnyova. „We moeten onze eigen kinderen krijgen. Ik ben geen nationalist, maar toch. Ik weet dat de kinderen lijden, worden achtergelaten, en hier met de moeder achterblijven”, aldus Pletnyova, die nog refereerde aan volgens haar ’ongelukkige’ kinderen die tijdens de Olympische Spelen van 1980 in Moskou werden verwekt.

Harmonie

Zelfs als de Russinnen uiteindelijk trouwen, zullen ze in het buitenland gaan wonen, met alle problemen van dien, vermoedt Pletnyova. „Dan komen ze naar mij, huilend dat het kind wordt weggehaald, enzo. Ik wil dat mensen op basis van liefde trouwen in ons land, onafhankelijk van welke etniciteit, met een Rus die een goed gezin wil stichten, in harmonie wil leven en kinderen wil krijgen.”

Tamara Pletnyova (rechts) op archiefbeeld. Ⓒ AP

Donderdag begint het WK met een wedstrijd van gastland Rusland, dat tegen Saoedi-Arabië speelt. Een Twitteraar merkt op dat de uitspraken van Pletnyova lijnrecht indruisen tegen de slogan van de FIFA, Say No To Racism.

Bekijk ook: Rusland tussen hoop en vrees