Man opgepakt voor ontvoering zesjarig meisje in Limburg

De Maastrichtstraat in Weert, waar een man het meisje in de kofferbak zou hebben gestopt. Ⓒ GOOGLE MAPS

WEERT - Een 24-jarige man uit Weert is opgepakt, omdat hij een zesjarig meisje uit die plaats zou hebben ontvoerd. Het meisje werd vorige week in een auto meegenomen. Korte tijd later werd ze weer vrijgelaten. Volgens de politie was ze erg geschrokken.