Oproep: Heeft u iets leuks meegemaakt?

Eerder stuurden lezers ons onderstaande berichtjes.

Zoon Tom zat in een stoptrein met pech. Om de deur te openen voor de incidentenbestrijders van NS en ProRail sloeg het het glaasje in van de noodknop en liep daarbij een wondje aan zijn hand op. Diezelfde week ontving hij een grote bos bloemen en werd hem een spoedig herstel gewenst. Zeer attent, NS en ProRail!

Marion Brandsen

Bij het verlaten van wasstraat All In Indoor Carwash in Utrecht blokkeerde mijn achterwiel. Het was sluitingstijd en ik was in lichte paniek, waarop medewerker Nickos een taxi voor mij belde. Ik móest namelijk weg en mijn auto kon daar tijdens het weekeinde binnen blijven staan. Toen ik later met behulp van de Wegenwacht en mijn zoon voor mijn auto kwam, kregen wij koffie en mocht ik binnen wachten. Een geweldige service. Ik wilde een fooi geven maar daar wilden ze niets van weten. Dat is pas klasse!

Gentia Gerards, Utrecht

Vorige week wilde ik met de bus, deze stond al bij de halte dus ik liep er snel naartoe. Ik was er bijna toen de bus wegreed. Ik stond perplex. Een automobiliste zag het gebeuren en reed naar mij toe. Zij vroeg waar ik heen wilde. Zij reed mij vervolgens via een kortere weg naar de volgende halte zodat ik alsnog de bus kon pakken. Bedankt automobiliste!

Janna van de Wetering

Bloemkwekerij Baas uit Ens heeft mooie bloembakken en hanging baskets geplaatst op de terrassen van zorgcentrum 'Het hof van Smeden' te Emmeloord. Een prachtig gezicht waar we hopelijk de hele zomer van kunnen genieten. Ook namens de bewoners hartelijk dank voor deze bloemenhulde.

C.M. Lijs-Vink, Emmeloord