’Politie voorbereid op voetbalrellen’

Wat is er aan de hand? Moeten we voor onze veiligheid binnen blijven? Moeten we vrezen voor een terorristische actie? Is de staat van beleg afgekondigd? Niets van dat alles. Het WK voetbal gaat beginnen en het Marokkaanse elftal doet daar toevallig aan mee en dat brengt weer veel capuchons op de straat.

Men vreest voor rellen. Of ze winnen of verliezen maakt daarbij niets uit. De sterk opgeschaalde politie is slechts drie wedstrijden nodig. Dan is het voor de Marokkanen weer voorbij. En het is tegelijkertijd een goede oefening geweest voor de politie, die daar zelf niets voor hoefde te organiseren.

En kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag.

Jan Muijs, Tilburg