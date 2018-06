’Pedo’ gelyncht na televisie-uitzending

De aanvallers hadden het op de man gemunt na een uitzending over kindermisbruik. De belagers zochten de man op en sloegen hem in elkaar. Vermoedelijk hadden de makers van het televisieprogramma het niet bij het rechte eind, want de politie in de Noord-Duitse stad heeft geen enkele reden om aan te nemen dat het slachtoffer iets met kindermisbruik te maken heeft. Een woordvoerder noemt de aanval een ’lynchpartij’.

Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. De aanvallers zijn nog altijd spoorloos.