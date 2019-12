Experts brandwonden: ’Ook sterretjes zijn gevaarlijk’

„Een sterretje dat klem komt te zitten tussen trui en jas, of in aanraking komt met een synthetische jas of bontkraag, kan een brandwond veroorzaken. Ook zien we regelmatig dat een tolletje in een schoen of laars terechtkomt. Vuurwerk dat klem zit tegen de huid veroorzaakt ernstige brandwonden die we bijna altijd moeten opereren en waarbij we huid moeten transplanteren”, aldus Scholten.

„Een operatie maakt een enorme indruk op deze kinderen én ze houden er hun leven lang littekens aan over. Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn”, zegt de arts. Ze vindt dat er net zo voorzichtig mee moet worden omgesprongen als met ander vuurwerk.

Annebeth de Vries van het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk ondersteunt de waarschuwing van haar collega volop: „Bij alle kinderen die we dit jaar al hebben behandeld, kunnen we concluderen dat kindervuurwerk de oorzaak is van het letsel.”

Kindervuurwerk mag in principe altijd worden verkocht en afgestoken, waardoor het volgens de deskundigen ook al onschuldiger lijkt. „Begin oktober kwam bij ons het eerste kind met vuurwerkletsel binnen. Inmiddels zijn er al zes kinderen, tussen de 7 en 17 jaar, in ons brandwondencentrum behandeld voor vuurwerkletsel dat is veroorzaakt door licht vuurwerk zoals een tolletje.’