De politie in Roosendaal twitterde over de storing. Die laat weten dat er hard aan een oplossing wordt gewerkt. „Zodra de lijn weer in de lucht is, laten we dat weten”, aldus de politie. „Bij spoed: Bel 112.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik