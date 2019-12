Steker Albert Cuypmarkt Amsterdam krijgt alleen tbs ’want psychose’

E. moet zich wel verplicht laten opnemen in een forensisch psychiatrische kliniek en alle aanwijzingen van artsen en reclassering opvolgen.

De officier van justitie had tbs met dwangverpleging binnen een tbs-kliniek geëist tegen E. Het OM vond dat E. niet helemaal volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Maar de rechtbank volgt de conclusies van deskundigen dat E. werd geleid door wanen en dat de steekpartij hem daarom niet kan worden toegerekend. Ook zijn advocaat stelde eerder dat E. zich helemaal niets kon herinneren van de steekpartij.

Bekijk ook: OM eist tbs na steekpartij Albert Cuypmarkt

’Dit is antisemitisme’

De twee slachtoffers, Martin Colmans en zijn zoon Sharon, raakten ernstig gewond. Ze meenden dat hij het op hen had gemunt vanwege hun Joodse afkomst. Volgens de vader was de aanval van E. een „antisemitische terreurdaad.”

E. zou kort voor zijn daad geradicaliseerd zijn teruggekeerd van een vakantie in zijn geboorteland Egypte, stelt de familie. Hij had zijn hoofd kaalgeschoren en omwikkelde deze vaak met een sjaal, en las daarbij voor uit de Koran.

Bekijk ook: Neergestoken Joodse winkeliers werden al langer geterroriseerd

’Stond hij voor te lezen...’

Martin en Sharon Colmans zeggen hun buurman in tien jaar tijd te hebben zien veranderen van een ‘Popiejopie die altijd goededag zei’ in een naar hun gevoel geradicaliseerd persoon. ,,Hij ging iedere keer een paar weken op reis naar het Midden-Oosten, maar niemand weet waar hij precies was. Elke keer kwam hij extremer terug. Ik heb foto’s dat hij dag in dag uit voor onze deur teksten uit de Koran stond te prevelen. Op een gegeven moment stond hij alleen nog maar stil, met een sjaal voor zijn gezicht. Het was echt doodeng”, blikt Martin Colmans terug. Zoon Sharon: ,,Ik zei tegen mijn vrouw de laatste drie maanden alleen nog maar ‘ik hoop dat ik je vanavond zie, want ik weet het niet…’” Volgens het OM is radicalisering echter niet bewezen.

Bekijk ook: Steker Albert Cuyp herinnert zich niets van incident

De aanval was voor de familie erg aangrijpend. „De eerste beweging wist ik nog te ontwijken, maar daarna raakte hij me. Het mes verdween zo’n 25 centimeter in mijn been. Daardoor kan ik nu ook moeilijk lopen”, vertelde vader Martin eerder tegen deze krant.

Shisha

E. runde een waterpijpenwinkel en kende de slachtoffers. Hij had meerdere conflicten met marktkooplieden, waardoor zijn frustratie en achterdocht mogelijk waren toegenomen, bleek in de rechtbank.