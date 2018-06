Maak van je leven een belevenis!

Een nieuwe goededoelenloterij wil zich richten op de millennials als doelgroep, zij willen graag een ’belevenis’ winnen, geen geld. Ze willen niet sparen voor later. Als oudere geef ik hen groot gelijk.

Ik had een pensioengat begin jaren negentig en moest dit dichten. Kocht op advies Rabobank een lijfrentepolis, dat bleek een woekerpolis. Ons opgebouwde pensioen was waardevast en werd geïndexeerd, ook dat bleek een loze belofte. Mijn huis heb ik nog voor mijn pensioen afgelost op aanraden van een fiscalist: dan heb je voordeel vanwege de ’Wet-Hillen’. Nou, die wet wordt afgschaft... Mijn advies aan de jeugd: ga in het leven voor de belevenissen, niet voor het geld!

Wilma Beskers, Borculo