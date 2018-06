Onderzoek rond huis vermoorde Hoogevener

Ⓒ Persbureau Meter

HOOGEVEEN - De politie houdt donderdag in Hoogeveen een grote zoekactie in de omgeving van de woning van Marcel Hoogerbrugge die daar eind vorig jaar om het leven werd gebracht. In een kanaal vlak bij het huis zoekt de politie naar sporen en voorwerpen die verband kunnen houden met het misdrijf.