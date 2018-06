’Opgepakte Tunesiër maakte biologisch wapen’

De autoriteiten deden eerder deze week een inval in het appartement van de man in Keulen. Daar troffen onderzoekers de uiterst giftige stof ricine aan. Experts in beschermende pakken verwijderden het middel uit de woning.

Ricine

Volgens Duitse media besloten de autoriteiten tot een inval omdat de Tunesiër op internet verdachte aankopen deed. Hij bestelde onder meer bestanddelen van ricine. Er wordt nog uitgezocht wat de man, die in 2016 naar Duitsland reisde, precies van plan was. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat hij lid was van een terreurorganisatie.