Europees Hof: ’Uitzetting jonge asielzoeker alleen bij opvang in terugkeerland’

De zaak draait om een man uit Guinee die als gevolg van onder meer seksueel misbruik in Amsterdam met ernstige psychische klachten kampt. Hij vroeg als 15-jarige asiel aan, wat werd afgewezen. In de beroepszaak vroeg de rechtbank Den Haag om advies bij het EU-hof, om helder te krijgen hoe het zit met de opvang bij uitzetting naar het land van herkomst of elders buiten de EU.

De advocaat-generaal van het hof stelt dat EU-regels een lidstaat verplichten te onderzoeken of er geschikte opvang is voordat iemand wordt uitgezet. De Nederlandse autoriteiten hadden de uitzetting tijdelijk uitgesteld, maar het is volgens de advocaat-generaal van het hof na een terugkeerbesluit niet toegestaan daarmee te wachten tot de betrokkene meerderjarig is, wat volgens de Nederlandse rechter het geval was. Dan is het onderzoek naar geschikte opvang namelijk niet meer verplicht.

Uitstel mag alleen als is vastgesteld dat er geen geschikte opvang is voor de minderjarige in het land van terugkeer, aldus de adviseur.

De in 2002 geboren man stelt overigens dat hij niet weet waar zijn ouders zijn en dat hij ze ook niet zou herkennen. Ook zegt hij niet te weten of er andere familieleden zijn. Hij heeft verklaard dat hij het pleeggezin waarbij hij in Nederland woont als zijn familie beschouwt.