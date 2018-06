Opvang asielzoekers in de EU gelijkgetrokken

Dat zijn het Europees Parlement en de EU-landen in principe overeengekomen. Sophie in ’t Veld (D66), die namens het parlement over de herziening van de EU-opvangrichtlijn met de Europese Commissie en de lidstaten onderhandelde, is blij met het resultaat.

„Vandaag zetten we een belangrijke stap voor een effectief en fatsoenlijk Europees asielbeleid. Door een einde te maken aan de grote verschillen in opvangomstandigheden tussen de lidstaten, maken we succesvolle integratie kansrijker en voorkomen we dat asielzoekers van land naar land trekken in de EU.”