Britse premier Johnson voor ’minstens’ zevende keer vader geworden

Premier Boris Johnson met zijn vrouw Carrie. Ⓒ ANP / PA Images / Alamy

LONDEN - De Britse premier Boris Johnson is opnieuw papa geworden. Zijn echtgenote Carrie is in een ziekenhuis in Londen bevallen van een dochter, meldt een woordvoerster aan Britse media. „Zowel moeder als dochter maken het goed.”