Smokkelaars 25 jaar de cel in voor dood 71 migranten

De Oostenrijkse autoriteiten vonden de lichamen van de 59 mannen, 8 vrouwen in 4 kinderen in 2015 in de achtergelaten vrachtwagen. De Syrische, Afghaanse en Irakese vluchtelingen hadden voor hun dood geprobeerd de aandacht te trekken van de mensensmokkelaars, zei de rechter. „Ze sloegen tegen de deuren, gilden en schreeuwden om de bestuurder te waarschuwen.”

’Ze bleven passief’

De rechter oordeelde dat de chauffeur van de vrachtwagen overal had kunnen stoppen om de deuren te openen en zuurstof binnen de laten. De bestuurder van de vrachtwagen zou zijn baas telefonisch herhaaldelijk hebben gewezen op de situatie, maar kreeg volgens aanklagers te horen dat hij de deuren niet mocht openen.

„Geen van de beschuldigden stak een vinger uit. Ze bleven passief”, oordeelde de rechter. Een van de veroordeelde mannen bestuurde de vrachtwagen met de migranten. De andere drie reden achter de truck aan en onderhielden telefonisch contact. De smokkelaars zouden later hebben verklaard dat ze niet uit waren op de dood van hun passagiers.

Het Openbaar Ministerie neemt geen genoegen met de opgelegde straffen en gaat in hoger beroep. Aanklagers willen dat de mannen levenslange gevangenisstraffen krijgen.