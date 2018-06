’Onderzoek naar verengelsing op scholen verliep rechtmatig’

Dat bleek donderdag tijdens een kort geding in de rechtbank in Utrecht. BON heeft dat kort geding ook aangespannen tegen de Universiteiten van Twente en Maastricht. De vordering tegen die instellingen is niet van de baan.

BON verweet de Inspectie van het Onderwijs onrechtmatig handelen, omdat die na zou laten de universiteiten goed te controleren. BON verwijt de universiteiten dat er meer les wordt gegeven in het Engels dan dat de wet toelaat, met allerlei negatieve gevolgen.

Controle

De inspectie gaf in de rechtszaal aan wel degelijk te controleren en bovendien onderzoek te doen naar de mate waarin Engels wordt gebruikt als voertaal in het hoger onderwijs. Dat moet eind 2018 af zijn. „De inspectie ziet de urgentie, en wil de onderzoeken doen waarvan BON wil dat die worden gedaan. Dat is prachtig. Dan willen we de vordering naar de inspectie intrekken”, zei advocaat Bernhard Tomlow van BON.

Volgens de inspectie zou het onderzoek sowieso eind 2018 afgerond zijn.