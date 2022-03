Zelenski gaat Tweede Kamer toespreken

Mogelijk zal Zelenski oproepen om meer werk te maken van het bevriezen van banktegoeden van Russische oligarchen.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft dit weekend bij Kamerleden gepeild of er belangstelling is voor een toespraak van Zelenski. De president van Oekraïne heeft hiervoor een verzoek ingediend via de Oekraïense ambassadeur in Den Haag, met wie Bergkamp afgelopen week een gesprek had.

Geparkeerde vermogen

Zelenski heeft al verschillende parlementen toegesproken via een videoverbinding. Dit gaat nu ook snel in Nederland gebeuren, is de verwachting.

Mogelijk zal hij zich kritisch uitlaten over de manier waarop Nederland omgaat met het geparkeerde vermogen van Russische oligarchen in ons land.

Schril contrast

In Nederland staat zeker 80 miljard euro aan Russisch vermogen geparkeerd. Daarvan zou 45 miljard euro behoren aan organisaties en personen die op de Europese sanctielijst staan, blijkt uit onderzoek van het FD. De bedragen staan in schril contrast met het bedrag dat in Nederland volgens De Nederlandsche Bank onder de sancties tegen Rusland is bevroren: 200 miljoen euro.

Zelenski riep eerder de Zwitserse regering op om de banktegoeden van Russische oligarchen te bevriezen. En afgelopen donderdag sprak Zelenski harde woorden in de Duitse Bondsdag. Hij verwijt de Duitsers dat het grootste EU-land een lidmaatschap van Oekraïne in de NAVO en de EU zou blokkeren. „U bent door een muur van ons gescheiden”, stelde Zelenski, en vervolgde: „Beste bondskanselier Scholz, sloopt u die muur alstublieft, en ondersteun de vrede en Oekraïne.”