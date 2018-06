Rover: minder klachten over volle treinen

Ⓒ Ronald Bakker

AMERSFOORT - Reizigersorganisatie Rover heeft in het voorjaar minder meldingen over volle treinen binnengekregen. Vorig jaar in april en mei kwamen er bijna 3000 klachten binnen, in dezelfde maanden van dit jaar waren dat er 1581. Hiermee lijkt NS op de goede weg, aldus Rover, maar er blijft nog genoeg te klagen over.