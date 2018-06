Efteling klaar met gekleurde duiven

En daar is de Dierenbescherming erg blij mee. „Wij steken onze hand uit naar de Efteling en zeggen ’dankjewel’, aldus woordvoerder Niels Dorland. „Dieren zijn er natuurlijk niet om gekleurd te worden. Deze duiven zijn al prachtig zoals ze zijn. Het is een positieve ontwikkeling dat nu ook de Efteling vindt dat de duiven nu gewoon zichzelf mogen zijn.”

Gekleurd brilletje

Wie nog geverfde vogels wil zien, moet snel zijn. Een woordvoerster van de Efteling vertelt aan De Telegraaf dat er nog maar een paar vogels zijn met nog een paar restjes verf. „De vogels verliezen natuurlijk hun veren, dus de kleur gaat er vanzelf af.” Wie vandaag naar de Efteling gaat, krijgt nog wel een gekleurd brilletje om de dieren nog één keer met verf te zien, weet pretparksite Looopings te melden.

„We werken op het gebied van dierenwelzijn altijd goed samen met de Efteling”, vertelt Dorland van de Dierenbescherming. „In het verleden was er kritiek op eventuele giftige stoffen die in verf zou zitten.” Volgens de Efteling wordt er echter al jaren dier- en milieuvriendelijke verf gebruikt. Dorland: „Het is een voorbeeld van hoe de Efteling goed bezig is met dit soort thema’s. Eerder was de parkeerplaats van het pretpark al de eerste locatie waar we onze waarschuwingsborden neer konden zetten die mensen waarschuwde geen honden in auto’s te laten zitten.”

Sprookje niet in gevaar

Maar hoe moet het nu verder met het sprookje? Dat komt niet in gevaar, verzekert de Efteling: de duiven waren onderdeel van de vertelling van ’Het Bruidskleed van Genoveva’, waarin de vogels de wildste kleuren krijgen omdat ze een blinde naaister helpen met het verzamelen van kleurstoffen, voor dat bruidskleed. Echter: in het sprookje komen ook witte duiven voor.