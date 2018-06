Schouten over ict-strop: forse overschrijding

„Er zullen niet minder controles plaatsvinden, maar het is wel zo dat een aantal mensen blijvend worden ingezet op dit ict-traject”, legt Schouten uit. „We hadden ze graag extra willen inzetten voor inspecties.” Volgens de minister moet het ict-project juist zorgen dat er meer controleurs in een sneller tempo kunnen worden ingezet. Schouten: „Dat loopt nu vertraging op.”

De bewindsvrouw benadrukt dat de voedselveiligheid niet in het geding is gekomen. Ze stuurt een speciale ict-inspectie naar de NVWA om te zorgen dat de kosten niet nog verder uit de hand gaan lopen. De CU-vicepremier spreekt van een „forse overschrijding”.

Grote zorgen

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de NVWA, waar de problemen zich almaar lijken op te stapelen. CDA-Kamerlid Geurts wil niet dat uiteindelijk ondernemers via hogere NVWA-tarieven de rekening krijgen gepresenteerd van het geblunder. SP-Kamerlid Futselaar vindt de situatie bij de voedselwaakhond ‘onacceptabel’. „Als deze minister al drie jaar aan het stuur had gezeten had ik de vertrouwensvraag gesteld. Maar het is deze minister niet aan te reken”, zegt de socialist.

Ook de dierenpartij vindt de situatie zorgwekkend. Kamerlid Ouwehand: „De capaciteit heeft eronder te lijden, terwijl er veel te doen is op het gebied van dierenwelzijn en de mestfraude.”

’Boel niet meer goed onder controle’

PvdA-Kamerlid Moorlag vindt dat zowel de NVWA als het ministerie de boel niet meer goed onder controle hebben. CU-Kamerlid Dik-Faber memoreerde daarop pijnlijk dat de problemen zijn ontstaan in de tijd van PvdA-bewindslieden.