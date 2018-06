20 jaar cel voor dronken voeren dochter (14)

Mirande Gayle Polston uit het Amerikaanse Somerset zei bij de rechter dat ze haar dochter een lesje wilde leren. Het meisje moest zoveel alcohol drinken dat ze onderuit ging.

De straf viel zo zwaar uit omdat de moeder nog voorwaardelijke straffen had openstaan voor eerdere misdrijven, zo schrijft de Lexington Herald Leader.

De politie was in actie gekomen toen een tip binnenkwam dat er een schokkende video circuleerde. Daarin liet Polston haar dochter whiskey drinken.

De vrouw verklaarde dat ze haar tienerdochter had betrapt op het drinken van alcohol en haar als straf wilde laten voelen wat er gebeurt als je te veel drinkt. Ze hoopte dat het meisje zó ziek zou worden dat ze alcohol nooit meer zou aanraken, aldus de Amerikaanse nieuwssite.

Op de video hoorde de rechter een dronken Polston zeggen dat de beelden door MTV zouden worden uitgezonden en dat ze daarmee heel veel geld zou gaan verdienen. Het luid protesterende meisje was zo dronken dat ze overeind moest worden gehouden. Uiteindelijk valt ze uit de stoel met haar hoofd op de grond. Op beeld is duidelijk te horen dat de moeder lacht.

Polston is kennelijk een notoire alcoholiste met een flink strafblad, want ze had al een verbod op het hebben van alcohol in huis.