Bobbejaanland gaat bezoekers wegen

Een woordvoerster van het pretpark legt aan deze krant uit dat de nieuwe maatregel is genomen vanuit het hoofdkantoor in Madrid. „Er geldt een duidelijke gewichtslimiet voor onze attracties en bij twijfel moeten we de gasten kunnen wegen.”

Bij wildwaterbaan El Rio, de waterbaan Indiana River, de Bootvaart en de boomstamattractie Wildwaterbaan zijn weegschalen te vinden. Gekeken wordt naar het maximale totaalgewicht van de gondel. In geval van twijfel zullen bezoekers gewogen worden. De woordvoerster van het park benadrukt dat het om een proef gaat.

Volgens Looopings staan de regels op dit moment nog niet vermeld op informatieborden bij de attracties en op de site van Bobbejaanland.