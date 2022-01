Buurt Almelo geschokt door fatale steekpartij in flat: ’We gaan hem missen’

Binnenland

LIVE | Huurmoord in Bergen was een ’uit de hand gelopen incassoklus’

Drie Amerikanen die verdacht worden van het uitvoeren van een huurmoord in Bergen in opdracht van de Zwitserse hoofdverdachte Lukas F., moeten voor het eerst voor de rechter verschijnen. De drie zijn onlangs door de VS uitgeleverd aan Nederland. Volgens de advocaat van hoofdverdachte Lukas F. zou he...