’Politie nalatig bij onderzoek Sharleyne’

De bovenbuurman van J. heeft verklaard dat hij in de nacht dat het meisje van de flat viel een harde klap heeft gehoord en een geluid alsof er iets langs de balkonreling viel. Ook vertelde hij dat hij J. met haar dochter hoorde praten die nacht. De man zegt dat in 2015 al te hebben verteld aan de politie, maar die verklaring heeft de politie niet.

De man beweert dat de politie tijdens het buurtonderzoek in de flat bij hem kwam, maar geen enkele agent kan zich herinneren dat hij met de man heeft gesproken. Ook zijn bij het eerste onderzoek na de val geen lijsten bijgehouden van met welke buren de politie had gesproken. De zaak tegen de moeder van Sharleyne werd destijds geseponeerd.

Nieuw buurtonderzoek

Vorig jaar vertelde de bovenbuurman tijdens een nieuw buurtonderzoek zijn verhaal en werd ontdekt dat er geen eerdere verklaring van hem in het dossier zat. Het Openbaar Minister (OM) ziet hem als een belangrijke getuige. Politieagenten hebben verklaard dat het eerste onderzoek in 2015 hectisch en ongestructureerd verliep.

De rechtbank besprak donderdag ook de scenario's dat Sharleyne door zelfmoord of een ongeluk door slaapwandelen om het leven is gekomen. Een deskundige noemt zelfmoord erg onwaarschijnlijk. Sharleyne stond in haar omgeving bekend als een vrolijk meisje. Op één getuige na heeft ook niemand verklaard dat het meisje geregeld slaapwandelde. Volgens haar moeder is het een keer gebeurd.