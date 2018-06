Eis 15 maanden voor doodrijder echtpaar

De Tilburger, die al eerder betrapt was op hardrijden, zou minstens 72 km/u hebben gereden toen hij de 62-jarige man en 59-jarige vrouw doodreed terwijl zij te voet wilden oversteken. Op de Bredaseweg is 50 km/u de limiet. Justitie verdenkt de man van dood door schuld, omdat hij ’aanmerkelijk onvoorzichtig’ reed. Hij had even voor het ongeluk ook al een bus rechts ingehaald.

Patroon

De man reed zowel in juni als in augustus 2016 ook al eens met 35 kilometer te hard door de bebouwde kom, zo bleek tijdens de zitting. De reclassering stelde dat de verdachte ’een patroon laat zien van elke keer verkeersovertredingen’. Daaronder ook door rood of over de busbaan rijden. De officier: „Een ordinaire wegpiraat. Dit was een ongeluk waarop u kon wachten.”

Volgens D.’s advocaat is er geen sprake van onvoorzichtigheid, maar alleen een snelheidsovertreding. Daarop staat een fors lagere straf. De verdachte zei zelf dat hij zich weinig van het ongeluk kan herinneren. „Het enige dat ik me nog herinner is de stemmen. Ik hoorde iemand schreeuwen.”

Het rijbewijs van Faisal D. is nog altijd ingevorderd.

De uitspraak is 28 juni.