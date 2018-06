Staat New York klaagt stichting Trump aan

De staat beschuldigt de Trump Foundation ook van uitgaven die vooral Trump en zijn bedrijven ten goede kwamen. Zo zouden tonnen zijn uitgegeven om juridische geschillen te schikken. Ook zou op een charitatieve veiling 10.000 dollar zijn betaald voor een portret van Trump, dat vervolgens is opgehangen in het Trump National Doral resort in Miami.

Een andere beschuldiging is dat campagnemedewerkers van Trump zeggenschap kregen over uitgaven van de liefdadigheidsstichting. Zo zou zeker een half miljoen dollar zijn uitgetrokken voor groepen in Iowa, enkele dagen voor de Republikeinse voorverkiezing in die staat.

