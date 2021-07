PVV: Kaag omringt zich graag met terroristen

Het debat liep al snel uit de hand. Diverse Kamerleden eisen dat voorzitter Bosma - tevens Kamerlid voor de PVV - ingrijpt. Hij vindt echter dat de woorden van zijn partijgenoot niet buiten de orde vallen. Voorstellen om het debat niet verder te voeren met de voorzitter werden uiteindelijk niet doorgezet.

GL-Kamerlid Ellemeet pikt het niet en trekt zich terug uit het debat. Ze zegt bovendien een klacht in te dienen bij het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. „Ik blijf bij mijn standpunt om Kamerleden hun mening te laten uiten”, reageert Bosma.

De Tweede Kamer debatteert over het terughalen van IS-vrouw Ilham B. en over wat te doen met andere jihadisten die nu in de rij staan om terug te keren naar Nederland.

De VVD slaat een andere toon aan dan een paar weken geleden toen B. net was opgehaald. Toen fulmineerde VVD-Kamerlid Ingrid Michon dat die vrouwen wat haar betreft „in die zandbak daar blijven.” Nu wil ze van de minister weten welke middelen er zijn om Nederland zo veilig mogelijk te houden.

Michon wil dat er harder wordt ingezet op berechten in de regio en pleit ervoor dat jihadisten ook in Nederland veroordeeld kunnen worden zonder dat ze fysiek aanwezig zijn bij een strafzaak. Ze pleit bovendien voor minimumstraffen voor dit soort delicten. „Maar de grote voorkeur van mijn fractie is berechting daar.”

Tikkende tijdbommen

De PVV wil de jihadisten absoluut niet naar Nederland halen. „Deze vrouwen in Nederland berechten is een cadeau voor ze”, waarschuwt Markuszower. „Het zijn tikkende tijdbommen, ze komen terug met nog meer haat en oorlogservaring.” De PVV wil ze daar laten. „Laat ze het daar maar uitzoeken.”

D66 wil de IS-vrouwen juist graag naar Nederland halen. „De risico’s van niets doen zijn vele malen groter”, zegt D66-Kamerlid Van der Werf. Zij vindt zelfs dat het kabinet de vrouwen veel eerder naar Nederland had moeten halen. Van der Werf doet nu een beroep op betrokken bewindslieden om meer jihadisten op te halen.

JA21-Kamerlid Eerdmans waarschuwt dat de komst van Ilham B. ’het begin is van veel meer’. „De doos van pandorra is geopend door het terughalen van Ilham B. We denken dat er een onverantwoord precedent is geschapen.”

Met een geheime bliksemactie werd de Goudse IS-ganger Ilham B. begin juni vanuit Syrië naar Nederland gehaald. ’Een uitzonderlijke mogelijkheid’, zo verkoopt het demissionaire kabinet de actie terwijl het standpunt aanvankelijk was om uitreizigers niet op te halen.

Politiek Den Haag staat nu voor een belangrijk besluit: was het ophalen van IS-vrouw Ilham B. een eenmalige actie, of volgen er meer potentieel gevaarlijke Syriëgangers die zelf voor een verblijf in het kalifaat hebben gekozen? Daags na de geheime operatie klonk er fel verzet bij VVD en CDA, de vraag is of zij voet bij stuk houden.

Tijdens het debat moeten alleen de twee ministers Grapperhaus (Justitie) en Kaag (Buitenlandse Zaken) zich verantwoorden, terwijl premier Rutte en minister Bijleveld (Defensie) ook betrokken waren bij het besluit om Ilham B. terug te halen.

Berechting

Betrokken bewindslieden doen voorkomen alsof berechting hier op dit moment de enige haalbare optie is. Voor een tribunaal is onvoldoende draagvlak bij de VN-veiligheidsraad en de doodstraf dreigt bij berechting in de regio, luidt de redenering vanuit het demissionaire kabinet.

Maar sommige experts vinden dat te makkelijk. Volgens rechtsgeleerde Afshin Ellian vormt het gebrek aan een VN-mandaat geen belemmering. Hij pleit voor de oprichting van een ad hoc tribunaal, naar analogie van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. „Je hebt de VN helemaal niet nodig. Er kunnen afspraken worden gemaakt tussen EU-landen en de Koerden in de regio.”

Volg hier live via Twitter het verslag van dit debat: