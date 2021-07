Tweede Kamer debatteert over IS-bruiden

„Deze vrouwen in Nederland berechten is een cadeau voor ze”, waarschuwt PVV-Kamerlid Markuszower. „Het zijn tikkende tijdbommen, ze komen terug met nog meer haat en oorlogservaring.” De PVV wil ze daar laten. „Laat ze het daar maar uitzoeken.”

Met een geheime bliksemactie werd de Goudse IS-ganger Ilham B. begin juni vanuit Syrië naar Nederland gehaald. ’Een uitzonderlijke mogelijkheid’, zo verkoopt het demissionaire kabinet de actie terwijl het standpunt aanvankelijk was om uitreizigers niet op te halen.

Politiek Den Haag staat nu voor een belangrijk besluit: was het ophalen van IS-vrouw Ilham B. een eenmalige actie, of volgen er meer potentieel gevaarlijke Syriëgangers die zelf voor een verblijf in het kalifaat hebben gekozen? Daags na de geheime operatie klonk er fel verzet bij VVD en CDA, de vraag is of zij voet bij stuk houden.

Tijdens het debat moeten alleen de twee ministers Grapperhaus (Justitie) en Kaag (Buitenlandse Zaken) zich verantwoorden, terwijl premier Rutte en minister Bijleveld (Defensie) ook betrokken waren bij het besluit om Ilham B. terug te halen.

Berechting

Betrokken bewindslieden doen voorkomen alsof berechting hier op dit moment de enige haalbare optie is. Voor een tribunaal is onvoldoende draagvlak bij de VN-veiligheidsraad en de doodstraf dreigt bij berechting in de regio, luidt de redenering vanuit het demissionaire kabinet.

Maar sommige experts vinden dat te makkelijk. Volgens rechtsgeleerde Afshin Ellian vormt het gebrek aan een VN-mandaat geen belemmering. Hij pleit voor de oprichting van een ad hoc tribunaal, naar analogie van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. „Je hebt de VN helemaal niet nodig. Er kunnen afspraken worden gemaakt tussen EU-landen en de Koerden in de regio.”

